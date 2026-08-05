القدس.. الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من الفلسطينيين بمخيم قلنديا

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين وأصاب اثنين، الأربعاء، خلال حملة عسكرية متواصلة منذ الفجر في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس في بيانات متتابعة تلقتها الأناضول، إن "قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملة اعتقالات واسعة داخل مخيم قلنديا، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة".

وأضافت أن "القوات اعتدت بوحشية على أحد الشبان داخل المخيم، إذ طرحه الجنود أرضا وانهالوا عليه بالضرب بالأيدي وأعقاب البنادق".

من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن "طواقمه تعاملت مع إصابتين جراء اعتداء جنود الاحتلال على شخصين بالضرب في مخيم قلنديا، إحداهما لرجل يبلغ من العمر 53 عاما، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى".

وأفادت محافظة القدس بأن التعزيزات العسكرية تدفقت إلى محيط حي المطار ومعهد قلنديا للتدريب عبر فتحات استحدثتها القوات في جدار الفصل، بعد إزالة أجزاء منه، بما يتيح دخول الآليات والقوات العسكرية بشكل متواصل.

وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر الأربعاء، مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، وفرضت إجراءات مشددة شملت منع الصلاة في جميع مساجد المخيم.

وقالت المحافظة إن القوات نفذت اقتحاما واسعا لمخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، ومنعت التجول في شوارع كفر عقب، بالتزامن مع انتشار مكثف للآليات العسكرية.

وأضافت أن القوات "أرسلت رسائل نصية إلى عدد من السكان تفيد ببدء حملة عسكرية واسعة في المخيم، كما اعتقلت والد الشهيد ليث الشوعاني".

ويوميا، تقتحم قوات إسرائيلية مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ومنذ بدء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا.