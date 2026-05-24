لتوفير مكان لإيواء الكلاب الضالة، يدار بطريقة علمية، لضمان السلامة العامة للمواطنين، بحسب محافظ القاهرة..

القاهرة تقيم مأوى للكلاب الضالة بمساحة 5 آلاف متر مربع لتوفير مكان لإيواء الكلاب الضالة، يدار بطريقة علمية، لضمان السلامة العامة للمواطنين، بحسب محافظ القاهرة..

القاهرة/ الأناضول

تعمل العاصمة المصرية القاهرة على إقامة مأوى للكلاب الضالة على مساحة 5 آلاف متر مربع، على أن تفتتحه "في أسرع وقت".

وصرح محافظ القاهرة إبراهيم صابر، في بيان السبت، بأن "العمل جار للانتهاء من إقامة شلتر (مأوى) الكلاب الضالة في أسرع وقت".

وأوضح أن المأوى سيقام بالتعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، على مساحة 5000 متر مربع في مدينة التبين (جنوبي العاصمة)، لتوفير مكان لإيواء الكلاب الضالة، يدار بطريقة علمية، لضمان السلامة العامة للمواطنين.

وتابع أن المأوى سيتم إدارته "دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان كعنصر أساسي للحفاظ على التوازن البيئي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطري بالقاهرة".

وسيتم التعاون مع أصحاب الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الرفق بالحيوان في إدارة المأوى وتقديم الرعاية للكلاب، حسب المحافظ.

وفي الآونة الأخيرة تصاعدت في مصر شكاوى واسعة من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، وتضرر المواطنين منها.

ولا يوجد تقدير رسمي بشأن عدد الكلاب الضالة، فيما تفيد تقديرات غير حكومية بأنها لا تقل عن 10 ملايين كلب.