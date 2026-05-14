الفاو: 19.5 مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد ـ التقرير الأممي صنف 135 ألفا بمرحلة "الكارثة والمجاعة" و5 ملايين في "حالة طوارئ" و14 مليونا بـ "مرحلة الأزمة"

عادل عبد الرحيم / الأناضول

ـ توقعات بمعاناة 825 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد ووخيم خلال 2026

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، أن 19.5 مليون شخص في السودان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

أفاد بذلك تقرير، الخميس، أصدره برنامج "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" التابع للمنظمة الأممية.

وقال إن "نحو 19.5 مليون شخص في السودان، أي حوالي 41 بالمئة من إجمالي سكان البلاد، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد".

وأوضح أن هذه النتائج تؤكد الأثر الإنساني المدمر للصراع المستمر في السودان، والذي تسبب في نزوح الملايين، وشل حركة الخدمات الصحية، وفرض قيودا صارمة على وصول المساعدات الإنسانية عبر أجزاء واسعة من البلاد.

وذكر التقرير الذي يغطي الفترة من فبراير/ شباط إلى مايو/ أيار 2026، أن نحو 135 ألف شخص يعيشون حاليا ظروفا تندرج تحت المرحلة الخامسة (الكارثة أو المجاعة).

كما صنف أكثر من 5 ملايين شخص ضمن المرحلة الرابعة (الطوارئ)، بينما صنف 14 مليون شخص إضافي ضمن المرحلة الثالثة (الأزمة).

وتابع أن السودان لا يزال يمثل واحدة من أشد الأزمات الإنسانية حدة في العالم، محذرا من أن الوضع مرشح لمزيد من التدهور خلال موسم الأمطار، وهي الفترة الممتدة بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول.

وحدد 14 منطقة في ولايتي شمال وجنوب دارفور (غرب)، وجنوب كردفان (جنوب)، باعتبارها مناطق معرضة لخطر المجاعة جراء "سيناريو معقول لأسوأ الاحتمالات".

ولفت إلى مستويات مقلقة من سوء التغذية في صفوف الأطفال، متوقعا أن يعاني ما يقدر بنحو 825 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم في عام 2026.

وعزا البرنامج تفاقم أزمة التغذية إلى استمرار أعمال العنف، وتدهور الظروف المعيشية، وتراجع إمكانية الوصول إلى خدمات العلاج.

وأكد التقرير ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تتمثل في وقف الأعمال العدائية، وتحسين إمكانية الوصول، وتوسيع نطاق المساعدات للحيلولة دون حدوث مزيد من التدهور.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تعد من بين الأسوأ عالميا، فضلا عن مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.​​​​​​​