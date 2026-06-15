العليمي: المؤسسات التركية الرسمية والخيرية خففت معاناة الشعب اليمني

اليمن / الأناضول

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الاثنين، إن المؤسسات التركية الرسمية والخيرية خففت من معاناة الشعب اليمني.



جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض القائم بأعمال السفارة التركية لدى اليمن أمر الله أشلر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية.



وأكد العليمي عمق العلاقات التاريخية بين اليمن وتركيا، وما يجمع "البلدين والشعبين من روابط حضارية وإنسانية"

وأشاد بما قدمته تركيا من دعم إنساني وإغاثي وتنموي، بما في ذلك جهود المؤسسات التركية الرسمية والخيرية، التي قال إنها أسهمت في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وعبَّر العليمي عن "تقديره الكبير لاستضافة تركيا آلاف اليمنيين الذين اضطروا لمغادرة البلاد جراء انقلاب المليشيات الحوثية، وما وفرته أنقرة لهم من فرص للإقامة والتعليم والعلاج والعمل، فضلا عن استمرار الجامعات التركية في استقبال الطلاب اليمنيين وإعدادهم للمساهمة في بناء المستقبل المنشود"، حسب الوكالة.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن، تقدم تركيا مساعدات إنسانية وإغاثية للنازحين والمتضررين، إلى جانب دعم الأسر الأكثر فقرا في محافظات عديدة.

ويشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة نسبية لحرب بدأت قبل أكثر من 12 عاما بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وتسببت الحرب في تضرر معظم القطاعات باليمن، وأفرزت إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط مساع أممية متواصلة لدفع عملية السلام في البلاد.