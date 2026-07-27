في بيان للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، أكد فيه التزام الحكومة العراقية بحسن الجوار وتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه..

العراق يوجه بالتحقيق في انطلاق مسيّرات من أراضيه نحو السعودية في بيان للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، أكد فيه التزام الحكومة العراقية بحسن الجوار وتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه..

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول



وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الاثنين، الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في معلومات قدمتها وزارة الدفاع السعودية بشأن انطلاق طائرات مسيّرة من الأراضي العراقية لاستهداف منشآت بترولية في المملكة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، أكد فيه أن التوجيه جاء وفقا للمعلومات والملاحظات التي تسلمتها بغداد من الجانب السعودي.

وقال النعمان: "تؤكد الحكومة العراقية التزامها الدستوري والثابت بمبادئ حسن الجوار، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ممرا أو منطلقا لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة".

وأوضح المتحدث العسكري أن الجهات الأمنية "تتحرى الأدلة والمعلومات، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بمثل هذه الأفعال، وفقا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات".

وشدد البيان على أن العلاقات العراقية السعودية "أخوية راسخة وعميقة، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ومبادئ حسن الجوار".

ولفت إلى أن بغداد "لن تسمح بأي محاولة للمساس بهذه العلاقة أو الإضرار بها، وستواصل العمل، بكل حزم، لحماية أمن العراق وتعزيز سيادته، والمحافظة على أمن واستقرار محيطه العربي والإقليمي".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض طائرات مسيّرة قادمة من العراق حاولت استهداف منشآت بترولية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان، إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيّرات خلال الساعات الماضية".

وأوضح أن هذه المسيّرات "حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض".

وعلى مدار أسبوعين حتى الجمعة، شنت طهران هجمات على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، لاسيما البحرين والكويت والأردن، ردا على هجمات أمريكية يومية تعرّضت لها إيران.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وشرعتا في مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والتجارة.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.