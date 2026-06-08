العراق يعيد فتح أجوائه بعد إغلاقها إثر التصعيد الإسرائيلي بالمنطقة وفق بيان لسلطة الطيران المدني العراقي..

ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلن العراق، الاثنين، إعادة فتح مجاله الجوي، بعد إغلاق استمر ساعات، في أعقاب قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت معقل "حزب الله"، وما تلاه من رد عسكري لإيران.

وقال سلطة الطيران المدني العراقي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع": "تقرر إعادة فتح الأجواء العراقية أمام الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات العراقية".

وأشارت سلطة الطيران إلى "استئناف الحركة الجوية وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة".

وأكدت "استمرار متابعة الأوضاع وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والأمن في الأجواء العراقية".

ولفتت إلى أنه "سيتم إشعار شركات الطيران والمسافرين بأي مستجدات تتعلق بحركة الملاحة الجوية عبر القنوات الرسمية".

وكان سلطة الطيران قد أعلنت مساء الأحد، إغلاق المجال الجوي للبلاد لمدة 72 ساعة، في أعقاب هجوم صاروخي إيراني تجاه إسرائيل، بعدما أشعلت الأخيرة المنطقة مجددا مساء الأحد بشنها غارة على الضاحية، خلّفت قتيلين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله" (حليف طهران).

وبالفعل، بدأت طهران مساء الأحد تنفيذ موجات من هجمات صاروخية على إسرائيل، التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهداف عسكرية غرب ووسط إيران.

وأعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية في بيان، الاثنين وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، "بعد ما تم توجيه رد مؤلم إلى العدو".

بينما نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله إن تل أبيب أوقفت هجماتها على إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما ستستمر الهجمات على جنوب لبنان في الأيام المقبلة.

ومنذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، تسود هدنة بين طهران وواشنطن، بعد حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران.