الحريق اندلع داخل مصفى تابع لمجمع مصافي بيجي في محافظة صلاح الدين، ولم يسفر عن خسائر بشرية

العراق يعلن السيطرة على حريق في مصفى صلاح الدين الحريق اندلع داخل مصفى تابع لمجمع مصافي بيجي في محافظة صلاح الدين، ولم يسفر عن خسائر بشرية

إسطنبول / ليث الجنيدي/ الأناضول

سيطرت فرق الدفاع المدني العراقي، الاثنين، على حريق اندلع داخل أحد مصافي بيجي في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح شاكر، قوله إن خمس فرق إطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع داخل كابسة هدرجة في مصفى صلاح الدين.

وأكد شاكر أن الحريق "كان بسيطا"، وأنه تمت السيطرة عليه بالكامل، دون أن يسفر عن إصابات أو خسائر بشرية.

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، على أن تعلن نتائجه بعد اكتماله.

ويعد مجمع مصافي بيجي أكبر مجمع لتكرير النفط في العراق، ويضم مصفى صلاح الدين، إلى جانب وحدات تكرير تزود جزءا كبيرا من احتياجات شمالي البلاد ووسطها من المشتقات النفطية.