العراق يستنكر استهداف السعودية ويبدي استعدادا كاملا للتعاون بيان لمتحدث الحكومة باسم العوادي تعليقا على حادثة استهداف المملكة بطائرات مسيرة الأحد..

ليث الجنيدي / الأناضول



استنكر العراق، الثلاثاء، الاعتداءات الأخيرة بطائرات مسيرة على السعودية، وجدد استعداده الكامل للتعاون والتنسيق المشترك مع الرياض للتحقق من أي معلومات وتفاصيل تتعلق بهذا الاعتداء وحيثياته الأمنية.

وقال متحدث الحكومة باسم العوادي، في بيان، أن العراق "يؤكد موقفه الثابت والتاريخي إزاء العلاقات المتميزة والمستدامة بين دول المنطقة الشقيقة والصديقة، وحرصه على أمن الدول العربية، وأهمية دعم الاستقرار وكل جهود خفض التوتر، ومنع الاعتداءات أياً كان مصدرها".

وأضاف: "في هذا الصدد، تستنكر الحكومة العراقية، الاعتداءات الأخيرة بالطائرات المسيرة، التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد استمرارها في الجهود المشتركة الساعية لتعزيز الأمن الإقليمي وحفظ أمن وسيادة بلدان المنطقة".

وتابع: "رغم أن الجهات العسكرية العراقية المختصة لم تؤشر أو ترصد أي معلومات خاصة قدر تعلق الأمر بالأجواء العراقية، إلا أن المؤسسات العراقية المختصة على استعداد كامل للتعاون من أجل التحقق من أي معلومة تتعلق بحيثيات الاعتداء الذي استهدف المملكة".

وجدد العوادي رفض العراق "القاطع" لاستخدام أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية لشن أي اعتداء على دول الجوار.

وأوضح أن القوات الأمنية العراقية "اتخذت كل الخطوات والإجراءات اللازمة لإحباط وكشف أي محاولة قد ترتكب في هذا السياق".

وشدد على أنه "لا تساهل مع من يحاول كسر سيادة الدولة العراقية، أو يسيء إلى العلاقات مع المملكة أو دول الجوار والأشقاء".

والأحد، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في بيان، اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، مؤكدة أنها "تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين".

ويعد هذا أول هجوم تتعرض له السعودية بعد الخرق الذي طال الهدنة الأمريكية الإيرانية فور بدئها في 8 أبريل/ نيسان.

ولم تحدد الرياض الجهة المسؤولة عن إطلاق الطائرات المسيرة نحو أراضيها، فيما تنشط في العراق فصائل موالية لإيران.

وكانت السعودية ودول عربية أخرى تعرضت لهجمات إيرانية في إطار رد طهران على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير الماضي.

وقالت إيران حينها إنها استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، لكن بعض هجماتها أصابت أهدافا مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.