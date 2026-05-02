العراق يبدأ تصدير النفط الخام إلى سوريا عبر منفذ ربيعة

ليث الجنيدي / الأناضول

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي، الجمعة، انطلاق أولى عمليات تصدير النفط الخام باتجاه سوريا التي استقبلت أول 70 شاحنة محملة بالوقود عبر منفذ ربيعة.

وقال الوائلي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "في خطوة تعكس تنامي القدرات التصديرية وتعزيز تنوع منافذ التبادل التجاري، تعلن هيئة المنافذ الحدودية انطلاق أول عملية تصدير للنفط الخام عبر منفذ ربيعة الحدودي".

وبين أنه "تم تصدير 70 صهريجا (شاحنات نقل الوقود) محملا بالنفط باتجاه الجمهورية العربية السورية، وفق إجراءات تنظيمية وأمنية معتمدة، وبإشراف مباشر من الجهات الحكومية المختصة".

وأكد أن هذه الخطوة تشكل انطلاقة لتفعيل منفذ ربيعة ممرا استراتيجيا لتصدير النفط الخام "بما يسهم في تخفيف الضغط عن المنافذ الأخرى وتنويع قنوات التسويق، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات".

وأوضح أن العمل جارٍ على زيادة الطاقة الاستيعابية للمنفذ، وتطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية فيه، بما يواكب حجم النشاط المتوقع خلال المرحلة المقبلة.

كما بيّن أن تصدير النفط عبر المنافذ البرية "يعد خيارا مهما لتنويع قنوات التسويق وتقليل المخاطر المرتبطة بالمسارات التقليدية".

ولفت البيان العراقي إلى أن هذه العملية تأتي في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، وتفعيل دور المنافذ الحدودية كمحاور اقتصادية فاعلة.

كما اعتبر أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز التعاون مع دول الجوار وتسهيل حركة التبادل التجاري، بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي 20 إبريل/ نيسان الماضي، أُعيد فتح معبر اليعربية - ربيعة بين العراق سوريا، وذلك بعد إغلاق دام 13 عاما، بسبب الظروف الأمنية والعمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي.

وفي 1 أبريل، بدأت أولى قوافل الفيول العراقي دخول الأراضي السورية عبر منفذ التنف باتجاه مصفاة بانياس.

وكان مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة السورية للبترول صفوان شيخ أحمد صرح سابقا للأناضول بأن تدفق الفيول العراقي سيبلغ نحو 500 ألف طن متري شهريا.