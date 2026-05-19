الحكومة العراقية شددت في بيان على أهمية التعاون الإقليمي لمنع التصعيد، عقب هجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت الإمارات مؤخرا.

العراق يؤكد دعمه لاستقرار المنطقة ويستنكر الهجمات على الإمارات الحكومة العراقية شددت في بيان على أهمية التعاون الإقليمي لمنع التصعيد، عقب هجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت الإمارات مؤخرا.

ليث الجنيدي / الأناضول



أكدت الحكومة العراقية، الثلاثاء، دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى بسط الأمن والاستقرار في المنطقة، معربة عن استنكارها الشديد للهجمات التي استهدفت الإمارات مؤخرا.

وقالت الحكومة، في بيان على لسان المتحدث باسمها باسم العوادي: "نعرب عن شديد استنكارنا للهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وأكدت حرصها على "استدامة العلاقات الأخوية المتميزة، والشراكة المنتجة مع الإمارات"، ودعمها الكامل لجهود بسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت على أهمية "التعاون الإقليمي والدولي الفعال لمنع أي تصعيد أو إساءة لاستقرار المنطقة، أو استهداف لسلامة الدول الشقيقة والصديقة وسيادتها".

وأضافت: "نؤكد على ضرورة استمرار نهج التعاون البناء لكل ما يصبّ في مصلحة العمل العربي المشترك، والمصالح العليا للعراق والإمارات على حدّ سواء".

والأحد، أعلن المكتب الإعلامي في أبوظبي أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة في منطقة الظفرة.

وأوضح المكتب أن الحريق نجم عن استهداف بطائرة مسيّرة (لم يُحدَّد مصدرها)، دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وكانت الإمارات ودول عربية أخرى تعرضت لهجمات إيرانية في إطار رد طهران العسكري على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقالت إيران حينها إنها تستهدف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، لكن بعض هجماتها أصابت أهدافا مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.

وحتى بعد بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، تعرضت الإمارات أكثر من مرة لهجمات بصواريخ ومسيرات، قالت إنها أُطلقت من إيران، بينما نفت الأخيرة ذلك.