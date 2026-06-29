الاتفاق جاء خلال أول زيارة لوزير الخارجية العراقي إلى دمشق منذ إسقاط نظام بشار الأسد، وشمل التعاون في الطاقة والأمن والمياه والزراعة..

العراق وسوريا يتفقان على تشكيل لجنة عليا وتأهيل أنابيب نقل النفط الاتفاق جاء خلال أول زيارة لوزير الخارجية العراقي إلى دمشق منذ إسقاط نظام بشار الأسد، وشمل التعاون في الطاقة والأمن والمياه والزراعة..

دمشق/ ليث الجنيدي/ الأناضول

اتفق العراق وسوريا، الاثنين، على تشكيل لجنة تنسيق مشتركة عليا، وبحثا خطوات عملية لإعادة تأهيل أنابيب نقل النفط بين البلدين.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر تزامنا مع زيارة يجريها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى دمشق، هي الأولى منذ إسقاط نظام بشار الأسد.

وقال البيان إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني استقبل حسين بحضور وزير الطاقة محمد البشير.

وأشار إلى أن الجانبين بحثا "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وأضاف أنهما "اتفقا على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك برئاسة وزيري الخارجية، بما يضمن متابعة تنفيذ مخرجات التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في مختلف المجالات".

ولفت البيان إلى أن اللقاء "بحث آليات نقل وعبور إمدادات الطاقة، ومشروع إعادة تأهيل أنابيب نقل النفط من العراق إلى سوريا".

كما تناول الجانبان "التعاون في مجالي المياه والزراعة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المشترك بين البلدين والتكامل الاقتصادي وخدمة المصالح المشتركة".

وبحثا كذلك "سبل تعزيز التنسيق الأمني والتعاون المشترك، بما يدعم أمن البلدين واستقرار المنطقة، ويعزز الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات المشتركة"، وفق البيان.

ووصل حسين، الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة يجريها إلى سوريا منذ إسقاط نظام الأسد، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

وسبق أن بعث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في 10 يونيو/ حزيران الجاري، رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيها أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التنسيق الأمني والاقتصادي.

وشهدت الفترة الأخيرة إعادة فتح عدد من المعابر البرية الرئيسية بين العراق وسوريا تدريجيا، عقب المتغيرات السياسية التي شهدتها سوريا وسقوط نظام الأسد، بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخلت فصائل الثورة السورية العاصمة دمشق، معلنة إسقاط نظام بشار الأسد (2000-2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1971-2000).