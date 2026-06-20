العراق: نسعى إلى إعادة إنتاج 3 ملايين برميل نفط يوميا تصريحات لمتحدث وزارة النفط سليم فرهود عقب توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لإنهاء الحرب..

الرباط/ الأناضول



أعلنت وزارة النفط العراقية، الجمعة، سعيها للعودة إلى إنتاج يتجاوز 3 ملايين برميل يوميا، في غضون نحو شهرين.

جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة النفط سليم فرهود لوكالة الأنباء العراقية "واع"، تزامنا مع توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي جعلت دول المنطقة تخفض الإنتاج بشكل كبير.

وتراجع إنتاج النفط في العراق بنحو 60 بالمئة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إلى 1.3 مليون برميل يوميا، هبوطا من 3.3 ملايين برميل يوميا قبل الحرب.

وقال فرهود: "لا يوجد سقف زمني محدد لعودة الصادرات النفطية إلى معدلاتها السابقة، بسبب اختلاف طبيعة كل مكمن عن الآخر، فضلًا عن اختلاف الطاقة الإنتاجية من حقل إلى آخر".

وأشار إلى أن "الطاقة التصديرية وعودة الناقلات إلى مواقعها ستكون بالتوازي مع عمليات الإنتاج، لذلك لا يمكن تحديد سقف زمني بشكل كامل، لكن المدة لن تطول".

وأوضح أن "الشركات العاملة باشرت أعمال إعادة الإنتاج، ومعظم الشركات، ولاسيما الشركات الصينية، ما زالت موجودة في مواقعها، أما الحقول التي خُفضت طاقاتها الإنتاجية، فقد بدأت حاليًا برفع تلك الطاقات".

ولفت إلى أنه "من الممكن أن نعود خلال شهر إلى شهرين لمستويات الإنتاج السابقة، التي تتجاوز ثلاثة ملايين برميل يوميا من حقول الجنوب".

ومنتصف مايو/ أيار الماضي، أعلن وزير النفط العراقي باسم خضير، تراجع صادرات بلاده عبر مضيق هرمز نحو 90 بالمئة، من 93 مليون برميل شهريا قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إلى 10 ملايين برميل خلال أبريل/ نيسان الماضي.

ويعد العراق من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم باحتياطيات مؤكدة تبلغ حوالي 145 مليار برميل، وفق مصادر رسمية.

ومساء الأربعاء، وقَّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان إلكترونيا، على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأعلن الوسيط الباكستاني رسميا دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران منذ أبريل الماضي.

