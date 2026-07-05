خلال اشتباكات في كركوك عقب ضربات جوية استهدفت أوكارا للتنظيم، بحسب جهاز مكافحة الإرهاب..

العراق.. مقتل ضابط في مكافحة الإرهاب باشتباكات مع "داعش" خلال اشتباكات في كركوك عقب ضربات جوية استهدفت أوكارا للتنظيم، بحسب جهاز مكافحة الإرهاب..

إسطنبول/ ليث الجنيدي / الأناضول



أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الأحد، مقتل أحد ضباطه خلال اشتباكات مع تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن رئيس الجهاز كريم التميمي قوله: "أنعى إلى شعبنا العراقي بمزيد من الحزن والأسى استشهاد المقاتل الشهيد الملازم أول حسن خضير زغير".

وأوضح أنه "نال شرف الشهادة دفاعا عن وطننا الغالي أثناء الاشتباكات مع عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك".

والسبت، أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة في الجيش تنفيذ ضربات جوية استهدفت أوكارا ومخابئ تابعة لـ"فلول العصابات الإرهابية" في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي تحقيق "النصر" على "داعش"، بعد ثلاث سنوات من حرب ضارية.

لكن التنظيم لا يزال ينشط في محافظات شمالية وغربية وشرقية عبر هجمات من حين إلى آخر، فيما تنفذ الحكومة عمليات أمنية وعسكرية للقضاء على فلوله.