إضافة إلى 5 كيلوغرامات من الذهب في قضية هدر المال العام المتعلقة بوكيل وزارة النفط ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة بهذه القضية إلى 121 مليون دولار، وفق ما أعلن مجلس القضاء الأعلى..

العراق.. ضبط 20 مليون دولار داخل عبوات مياه بتكريت إضافة إلى 5 كيلوغرامات من الذهب في قضية هدر المال العام المتعلقة بوكيل وزارة النفط ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة بهذه القضية إلى 121 مليون دولار، وفق ما أعلن مجلس القضاء الأعلى..

اسطنبول/ ليث الجنيدي /الأناضول

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الاثنين، ضبط نحو 20 مليون دولار و5 كيلوغرامات من الذهب، في إطار التحقيقات المستمرة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة بهذه القضية إلى 121 مليون دولار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن مجلس القضاء الأعلى قوله في بيان، إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية (لم تذكر اسمه)، أوضح أن عملية ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة (نحو 19 مليون دولار)، إضافة إلى ضبط مبلغ مليون دولار".

كما أفاد بضبط مصوغات ذهبية تقدر بحوالي 5 كيلو غرامات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه.

وبيّن القاضي أن العملية جاءت نتيجة المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية.

ولفت إلى أن "هذه المبالغ كانت موضوعة في زجاجات مياه بلاستيكية ومخبأة داخل منزل المتهم في مدينة تكريت (تتبع لمحافظة صلاح الدين شمال وسط)".

وأوضح البيان أن المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة في هذه القضية "ارتفعت لتصل إلى 127 مليار دينار عراقي (نحو 97 مليون دولار) و24 مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والمركبات التي تم حجزها والمخشلات (المصوغات) الذهبية المضبوطة".

وأكد على أن "التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة".

وقبل أيام، أعلنت السلطات العراقية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري كبرى، بينهم نواب ومسؤولون رُفعت عنهم الحصانة القانونية.

وجاءت هذه التطورات بناء على اعترافات مرتبطة بقضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي، الذي أُقيل في 2 يونيو/ حزيران 2026، على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية.