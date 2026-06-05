العراق.. سفير تركيا يبحث تطورات المنطقة مع نائب رئيس وزراء إقليم كردستان

Haydar Şahin, Muhammed Kılıç
05 يونيو 2026•تحديث: 05 يونيو 2026
أنقرة/ الأناضول
بحث سفير تركيا لدى بغداد أنيل بورا إينان التطورات السياسية الراهنة المتعلقة بالعراق والمنطقة، مع نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان شمالي العراق قباد طالباني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.
وذكرت القنصلية التركية في أربيل عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، أن السفير إينان عقد لقاء مع قباد طالباني وبافل طالباني.
وكان السفير التركي قد اجتمع أمس أيضا في أربيل مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إضافة إلى وزير شؤون المكونات العرقية والدينية في الإقليم وعضو الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية آيدن معروف.