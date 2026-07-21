واستمرار التحقيقات لمعرفة ما إذا كانت للمتهمين ارتباطات بمخططات تمس الأمن القومي، وفق بيان لجهاز الأمن الوطني..

العراق.. تفكيك ورشة لتصنيع المسيّرات واعتقال 3 متهمين في بغداد واستمرار التحقيقات لمعرفة ما إذا كانت للمتهمين ارتباطات بمخططات تمس الأمن القومي، وفق بيان لجهاز الأمن الوطني..

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول



أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الثلاثاء، تفكيك ورشة لتصنيع الطائرات المسيّرة والقبض على 3 متهمين في العملية داخل العاصمة بغداد.

وذكرت مديرية العلاقات والإعلام في الجهاز، عبر بيان، أن العملية نُفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبإشراف مباشر من قاضي محكمة التحقيق الثالثة المختص.

وأوضحت أن المداهمة أدت إلى ضبط 25 هيكلا لطائرات مسيّرة، ومعدات وأدوات تُستخدم في عمليات التجميع والإنتاج.

وأضاف البيان أن التحقيقات قادت أيضا إلى ضبط ورشة تحتوي على ألواح وقطع مصنعة من مادة "الكربون"، ومستلزمات فنية تدخل في مراحل التصنيع.

وأكد الجهاز إحباط هذه المحاولة قبل اكتمالها، مشيرا إلى استمرار التحقيقات لمعرفة ما إذا كانت للمتهمين ارتباطات بمخططات تمس الأمن الوطني، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

وتأتي هذه العملية في ظل إعلانات متكررة من السلطات العراقية عن تعرض أهداف ومنشآت حيوية لهجمات بطائرات مسيّرة، وفي خضم ظروف أمنية مشدودة مع استمرار التصعيد في المنطقة بين واشنطن وطهران.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات على "قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية ومواقع مرتبطة بواشنطن" في دول بالمنطقة، بينها البحرين والكويت والعراق والأردن.

ويأتي ذلك رغم توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، تضمنت وقفا لإطلاق النار وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار عقب استهداف إيران 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود متصاعدة من طهران في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.