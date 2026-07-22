العراق.. تغييرات أمنية تشمل مكافحة الإرهاب والشرطة

إسطنبول/ الأناضول

كلف رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الأربعاء، الفريق الركن زيد حوشي خلف الموسوي، برئاسة جهاز مكافحة الإرهاب، والفريق الركن محمد قاسم الفهد، بقيادة قوات الشرطة الاتحادية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر أمني قوله إن الزيدي، بصفته "القائد العام للقوات المسلحة"، كلف الموسوي، رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب، والفهد قائدا لقوات الشرطة الاتحادية.

وأكدت مصادر عراقية تسلّم القائدين مهام منصبيهما الجديدين.

وفي وقت لاحق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، أن الموسوي، تسلم مهامه رئيسا جديدا للجهاز، خلفا للفريق أول الركن كريم التميمي.

وقال الموسوي، وفق بيان للجهاز، إن مهامه الجديدة تمثل امتدادا للجهود التي بذلها في عمليات تحرير الأراضي العراقية ومواجهة التنظيمات الإرهابية في الميدان.

وأضاف أنه سيواصل العمل على تطوير قدرات الجهاز على جميع المستويات، وتعزيز جاهزيته لتنفيذ الواجبات الوطنية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وملاحقة ما تبقى من خلايا الإرهاب، بالتنسيق مع مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية.

جدير بالذكر أن الموسوي جرى تعيينه، في مايو/ أيار الماضي، في منصب الوكيل الأمني لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب، قبل تكليفه برئاسة الجهاز.

أما الفهد، فكان يتولى قيادة الفرقة الخاصة، المسؤولة عن أمن المنطقة الخضراء في بغداد، قبل تكليفه بقيادة قوات الشرطة الاتحادية.

ويُعد جهاز مكافحة الإرهاب أحد أبرز التشكيلات الأمنية في العراق، وشارك بدور محوري في العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، ولا يزال ينفذ عمليات لملاحقة خلايا التنظيم بالتنسيق مع القوات الأمنية الأخرى.

وتتبع قوات الشرطة الاتحادية وزارة الداخلية، وتتولى مهام حفظ الأمن وفرض القانون ومكافحة الجريمة والإرهاب، وإسناد الشرطة المحلية وتنفيذ العمليات الأمنية المشتركة.