السلطات المحلية في 4 محافظات جنوبي البلاد قررت تعطيل الدوام الحكومي إثر وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، فيما أكدت هيئة الأنواء الجوية تجاوز البلاد ذروة الموجة الحارة..

العراق.. تعطيل الدوام الحكومي الأربعاء في 4 محافظات بسبب الحر السلطات المحلية في 4 محافظات جنوبي البلاد قررت تعطيل الدوام الحكومي إثر وصول درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، فيما أكدت هيئة الأنواء الجوية تجاوز البلاد ذروة الموجة الحارة..

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول



أعلنت السلطات المحلية في محافظات ميسان والبصرة وذي قار وواسط جنوبي العراق تعطيل الدوام الحكومي الأربعاء بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتجاوزها حاجز الـ50 درجة مئوية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي قوله الثلاثاء إنه قرر "تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الأربعاء، الموافق 5 أغسطس/ آب 2026، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة".

فيما أوضح الناطق باسم مجلس محافظة ذي قار أحمد سليم الإبراهيمي أن قرار التعطيل اتخذ بعد أن "أشارت التوقعات المناخية إلى تجاوز درجات الحرارة نصف درجة الغليان (50 درجة مئوية)"، وفق إعلام محلي.

كما بين أن القرار اتخذ "بناء على تحذيرات هيئة الأنواء الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حفاظا على سلامة المواطنين والمنتسبين".

وأصدر محافظ البصرة أسعد العيداني ومجلس محافظة واسط قرارين مماثلين بتعطيل الدوام الرسمي الأربعاء للأسباب المناخية نفسها.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية عامر الجابري، في تصريح أوردته "واع"، أن "الطقس سيبقى صحوا ومشمسا في عموم مناطق البلاد".

وأشار إلى أن "درجات الحرارة ستتراوح خلال الأيام المقبلة بين 48 و50 درجة مئوية في أغلب المناطق الوسطى والجنوبية".

وأوضح الجابري أن "الفترة الحالية تمثل ذروة ارتفاع درجات الحرارة الممتدة من الربع الأخير من شهر يوليو/ تموز إلى بداية شهر أغسطس".

ولفت إلى تسجيل 50 درجة مئوية في محافظات البصرة والعمارة وذي قار، و49 درجة في العاصمة بغداد (وسط)، و48 درجة في محافظة كربلاء (وسط).

وأضاف أن "قسم التنبؤ الجوي يواصل تحديث الحالة الجوية وإصدار التحذيرات والتوصيات الخاصة بالزائرين منذ انطلاق مسيرهم إلى مدينة كربلاء"، بالتزامن مع توافد الملايين لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين، التي تصادف اليوم الثلاثاء.

وتشهد المحافظات العراقية في جنوب البلاد ووسطها موجات حر متكررة خلال فصل الصيف.

وإزاء ذلك، تلجأ السلطات المحلية إلى اتخاذ قرارات بتعطيل الدوام الرسمي لتخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء وحماية العاملين في القطاع من ضربات الشمس.