العراق.. تسليم السلاح وخروج التحالف في سبتمبر وموافقة على تشييع خامنئي وفق ما أعلنه متحدث الحكومة حيدر العبودي..

ليث الجنيدي / الأناضول

** متحدث الحكومة العراقية حيدر العبودي:

- 21 سبتمبر المقبل هو الموعد النهائي لتسليم سلاح الفصائل إلى الدولة

- يتزامن ذلك التاريخ مع خروج التحالف الدولي وفقا لاتفاق مع واشنطن قبل عامين

- الحكومة وافقت على طلب إيران تشييع خامنئي بالعراق في 8 يوليو

- قرار بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من الكسب غير المشروع

أعلنت بغداد الاثنين، 21 سبتمبر/ أيلول المقبل موعدا نهائيا لتسليم سلاح الفصائل إلى السلطات، فيما وافقت على تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي بالعراق في يوليو/تموز المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن متحدث الحكومة حيدر العبودي قوله إن 21 سبتمبر المقبل هو الموعد النهائي لتسليم السلاح، وبالتزامن معه سيتم خروج التحالف الدولي، وفقا لاتفاق سابق قبل عامين.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2024 توصلت بغداد وواشنطن إلى اتفاق لإنهاء مهام التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة داخل العراق على مرحلتين.

ووفق للاتفاق فقد اكتملت المرحلة الأولى في يناير/ كانون الثاني 2026، وشملت إنهاء المهمة العسكرية للتحالف، وسحب القوات وتسليم القواعد والانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية لدعم القوات العراقية ومواصلة الضغط على "داعش".

أما المرحلة الثانية، فتمتد حتى سبتمبر المقبل، وتستمر خلالها مهمة التحالف العاملة في سوريا انطلاقا من مواقع داخل العراق يتم تحديدها عبر اللجنة العسكرية العليا المشتركة.

وفي 3 يونيو/ حزيران الجاري أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنها باشرت عملها.

ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة بعضها منضوٍ تحت مظلة "الحشد الشعبي" وأخرى تعمل بصورة مستقلة.

وتسعى الحكومة إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، ضمن جهود ترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.

** تشييع خامنئي

ومن جهة أخرى، كشف العبودي عن أن "الحكومة العراقية وافقت على طلب إيران تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي في الثامن من يوليو المقبل".

والأحد، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستنسق مع العراق آلية تشييع الراحل علي خامنئي في العتبات المقدسة العراقية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد: "سننسق الآلية لتشييع الشهيد علي خامنئي في العتبات المقدسة بالعراق"، دون تفاصيل.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية، الاثنين، بوصول عراقجي إلى محافظة النجف الأشرف لمتابعة استعدادات التشييع.

وكانت اللجنة المنظمة لمراسم التشييع في طهران أعلنت خطة تمتد 4 أيام مطلع يوليو لتشييع خامنئي وأفراد من عائلته، تبدأ في 6 يوليو من طهران مرورا بمدينة قم، وتنتهي بالدفن في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد.

وبحسب الخطة، سيتم نقل الجثمان إلى العراق في 8 يوليو لتشييعه في مدينتي النجف وكربلاء، "استجابة لطلب العلماء والعشائر والنخب العراقية"، وفق اللجنة.

** مكافحة الفساد

وبخصوص ملف الفساد، قال العبودي إن "رئيس الوزراء علي الزيدي وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع".

وأشار إلى أن "الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها"، مضيفا أن "الحكومة تعتمد رؤية شاملة في إدارة التحديات والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد".

وبيّن أن "صولة الفجر شملت إلقاء القبض على 21 متهما وآخرين يجري تعقبهم"، مؤكدا أنها "لن تتوقف".

وأوضح أن "الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال".

واعتبر أن "سردية مكافحة الفساد لا تشبه سابقاتها وحماية المال العام مسؤولية لا تتأثر بالأشخاص أو الظروف".

والأحد، أعلنت السلطات العراقية توقيف متهمين في قضايا فساد مالي وإداري، بينهم نواب ومسؤولون رُفعت عنهم الحصانة، بناء على اعترافات مرتبطة بقضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي.

وأوقفت السلطات العراقية الجميلي في 2 يونيو الجاري على خلفية شبهات فساد مالي وإداري وعقود غير قانونية.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى لاحقا ارتفاع إجمالي المبالغ المضبوطة إلى نحو 23 مليون دولار، إضافة إلى ضبط نحو 12.7 مليون دولار، والعثور على أموال مخبأة داخل مزرعة، وحجز 70 عقارا و21 سيارة حديثة ومصوغات ذهبية تقدر بنحو 3 كيلوغرامات.