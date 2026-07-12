متحدث الحكومة حيدر العبودي قال إن المباحثات تشمل الطاقة والاستثمار ولقاءات مع الرئيس ومسؤولين أمريكيين...

العراق.. الزيدي يتوجه الاثنين إلى واشنطن للقاء ترامب متحدث الحكومة حيدر العبودي قال إن المباحثات تشمل الطاقة والاستثمار ولقاءات مع الرئيس ومسؤولين أمريكيين...

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول



يتوجه رئيس الوزراء العراقي، على الزيدي، الإثنين، إلى الولايات المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، في زيارة تشمل لقاء الرئيس دونالد ترامب وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالي النفط والغاز.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن متحدث الحكومة، حيدر العبودي، الأحد.

وقال العبودي إن الزيارة تمهد لتحول نوعي في العلاقة بين بغداد وواشنطن من "إدارة الأزمات" إلى "شراكة اقتصادية طويلة الأمد".

وأضاف أن الزيارة "تأتي في إطار تطوير علاقات خارجية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة، وتكتسب أهمية في ظل ظروف إقليمية وصفها بالدقيقة".

وأوضح أن الجانبين سيوقعان "مذكرات تفاهم في مجالي النفط والغاز، إلى جانب استقدام شركات أمريكية متخصصة بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وإيجاد منافذ تقلل من تأثيرات مضيق هرمز".

وتشهد منطقة الخليج ومضيق هرمز توترا متصاعدا منذ اندلاع المواجهة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، رغم توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، واستمرار المفاوضات بينهما بوساطة قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق نهائي.

يتبع//