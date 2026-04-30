العراق.. الزيدي ومبعوث واشنطن يبحثان توطيد الشراكة بين البلدين خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي المكلف من توم باراك

ليث الجنيدي/ الأناضول



بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف علي فالح الزيدي، مع المبعوث الأمريكي لدى سوريا وسفير واشنطن بأنقرة توماس باراك، الخميس، تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوطيد الشراكة الاستراتيجية.

وذكر بيان صادر عن مكتب الزيدي أنه تلقى اتصالا من المبعوث الأمريكي هنأه فيه بمناسبة تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبين أنه جرى "مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون في العديد من المجالات وبما يسهم في توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

والاثنين، كلف الرئيس العراقي نزار آميدي، الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب توافق الكتلة النيابية الأكثر عددا (الإطار التنسيقي) على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.

ويُعد "الإطار التنسيقي" المظلة السياسية الجامعة للقوى الشيعية الرئيسية في العراق (باستثناء التيار الصدري)، وتأسس عقب انتخابات 2021 لضمان التوازن السياسي، ويضم ائتلافات وازنة يتصدرها "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، و"تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، و"قوى الدولة" برئاسة عمار الحكيم.

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية، يعد منصب رئيس الجمهورية من نصيب المكون الكردي ويشغله آميدي، بينما منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي، ومنصب رئيس مجلس النواب للمكون السني ويشغله هيبت الحلبوسي.