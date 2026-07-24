العراق.. إسقاط 5 طائرات مسيرة في أربيل دون خسائر بشرية وفق ما أعلنه جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان شمالي العراق..

إسطنبول/ ليث الجنيدي / الأناضول

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان في شمال العراق، الجمعة، إسقاط 5 طائرات مسيرة فوق محافظة أربيل، دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال الجهاز في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن "قوات التحالف أسقطت 5 طائرات مسيرة في أربيل اليوم الجمعة، ولا يوجد ضحايا في الأرواح".

ولم يوضح البيان مصدر تلك المسيرات، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران، بمشاركة الولايات المتحدة، في فبراير/ شباط الماضي، تشن إيران هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على أربيل والسليمانية.

واستمرت هذه الهجمات حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم التي تنص على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في 18 يونيو/ حزيران الماضي.

والجمعة الماضية، أعلن إقليم كردستان في شمال العراق أن التحالف الدولي أسقط 8 مسيرات مفخخة في سماء محافظة أربيل، بينما قُتل 9 من أعضاء تنظيم "كومله" المعارض للحكومة الإيرانية، وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة إثر هجوم صاروخي استهدف معسكر التنظيم في محافظة السليمانية.