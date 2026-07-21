العراق.. إحباط هجوم بـ3 مسيّرات في أربيل "حزب الحرية الكردستاني" الإيراني يعلن تعرض أحد معسكراته القريبة من أربيل للاستهداف بصاروخين...

أنقرة/الأناضول



أفادت وسائل إعلام عراقية، الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة انتحارية، عقب سماع دوي انفجارات قوية في مدينة أربيل.

وذكرت قناة "روداو" التي تبث من أربيل، سماع أصوات انفجارات عنيفة في أجواء المدينة بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، مشيرة إلى إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة انتحارية.

من جهة أخرى، أعلن "حزب الحرية الكردستاني" (باك) الإيراني، المعارض للسلطات في طهران، أن أحد معسكراته القريبة من أربيل تعرض للاستهداف بصاروخين.

ومنذ اندلاع الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، شنت إيران هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة على مدينتي أربيل والسليمانية.

واستمرت هذه الهجمات حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم التي تنص على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

والجمعة الماضية، أعلن إقليم كردستان شمالي العراق أن التحالف الدولي أسقط 8 مسيرات مفخخة فوق سماء محافظة أربيل، بينما قُتل 9 من أعضاء تنظيم "كومله" المعارض للحكومة الإيرانية، وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، إثر هجوم صاروخي استهدف معسكر التنظيم في محافظة السليمانية.