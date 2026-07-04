الطيران العماني يطلق أولى رحلاته المباشرة إلى طشقند وسنغافورة

​​​​​​​إسطنبول/ الأناضول

دشّن الطيران العُماني، الناقل الوطني لسلطنة عُمان، السبت، أولى رحلاته المباشرة إلى وجهتين حيويتين هما طشقند وسنغافورة.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن الطيران العُماني "أطلق أولى رحلاته المباشرة إلى طشقند وسنغافورة، في إطار خططه الرامية إلى ربط سلطنة عُمان بمزيد من الأسواق والوجهات الواعدة حول العالم".

ووفق الوكالة، سيُشغّل الناقل العُماني رحلتين أسبوعيًا بين مسقط وطشقند، فيما سيُسيّر أربع رحلات أسبوعيًا على مدار العام بين مسقط وسنغافورة.

وأضافت أن الطيران العُماني احتفل بإطلاق أولى رحلاته إلى سنغافورة، في خطوة تعزز شبكة وجهاته الدولية.

ومن شأن الربط الجوي الجديد أن يعزز حركة السفر بين سلطنة عُمان ومنطقة آسيا الوسطى، ويوفر خيارات سفر مباشرة وأكثر مرونة لرجال الأعمال والسياح.

وقالت سفيرة سلطنة عُمان لدى أوزبكستان، وفاء بنت جبر البوسعيدي، وفق ما نقلت عنها الوكالة، إن "تشغيل رحلتين أسبوعيًا على هذا الخط يأتي استجابة للإقبال الكبير على السفر".

وتندرج هذه التوسعات ضمن "رؤية عُمان 2040"، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحويل السلطنة إلى مركز لوجستي وسياحي عالمي، حيث يُنظر إلى الربط الجوي باعتباره محركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات والسياح من أسواق واعدة، من بينها آسيا الوسطى.

ومن المتوقع أن يسهم تدشين الخطين الجديدين في تعزيز العلاقات الثنائية مع أوزبكستان وسنغافورة في مختلف المجالات، ولا سيما تطوير منظومة السفر والأعمال، بحسب الوكالة.