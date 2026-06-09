الضفة.. وقفة في البيرة تطالب بلجم انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول

دعت مؤسسات فلسطينية، الثلاثاء، خلال وقفة نظمتها بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

وشارك في الوقفة التي جرت أمام مركز البيرة الثقافي بمدينة البيرة نشطاء وممثلون عن مؤسسات حقوقية معنية بشؤون الأسرى وأهالي أسرى.

ورفع المشاركون صورا لأسرى وأسيرات في سجون إسرائيل، وشعارات تطالب بالإفراج عنهم ووقف الاعتقال والتعذيب والإهمال الطبي.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري في تصريح للأناضول، إن الأسرى يواجهون أوضاعا "بالغة الصعوبة" في ظل استمرار ما وصفه بسياسات القمع والتنكيل والتعذيب داخل السجون الإسرائيلية.

وأضاف أن إسرائيل تواصل تنفيذ حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية، بالتزامن مع تشديد الإجراءات بحق المعتقلين، بمن فيهم النساء والطالبات الجامعيات.

وأشار الزغاري إلى أن السلطات الإسرائيلية ما تزال تمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين، معتبرا أن هذا الإجراء يفاقم المخاوف بشأن أوضاعهم داخل السجون.

وقال: "هذه الوقفة تأتي في سياق الاستمرار بالوقوف إلى جانب الأسرى والأسيرات الذين أصبحت حياتهم جحيما في ظل الكارثة الإنسانية والقانونية التي يعيشونها بسبب إجراءات الاحتلال".

وأضاف الزغاري، أن المطلوب من المجتمع الدولي "ألا يكتفي ببيانات الإدانة والشجب، بل اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال ووقف الانتهاكات التي تمارس بشكل يومي بحق المعتقلين الفلسطينيين".

ودعا إلى رفع وتيرة الحراك الشعبي والجماهيري دعما للأسرى، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايتهم والدفاع عن حقوقهم.

وبحسب معطيات مؤسسات الأسرى الفلسطينية، يقبع في السجون الإسرائيلية نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ومعتقلون إداريون، وسط اتهامات لإسرائيل بممارسة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي بحقهم.

وتتهم مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، تل أبيب بتشديد الإجراءات بحق الأسرى منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما يشمل تقليص الزيارات وحرمان المعتقلين من احتياجات أساسية، وهو ما تنفيه السلطات الإسرائيلية.

