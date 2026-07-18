الضفة.. وفاة فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول



توفي، السبت، طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي، قبل نحو أسبوع، خلال اقتحام الجيش قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن الفتى فادي حمد الله النعسان (17 عاما) "استشهد، فجر اليوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير، شمال شرق رام الله".



ووفق الوكالة، أصيب النعسان بجروح خطيرة برصاصة متفجرة في الفخذ، خلال اقتحام الجيش للقرية قبل نحو أسبوع.



وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية ومستوطنين هاجموا، في 11 يوليو/ تموز الجاري، منزل عائلة فلسطينية في القرية، ما أسفر عن إصابة النعسان و3 فلسطينيين آخرين.



وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل 1181 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني.