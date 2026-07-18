فادي حمد الله النعسان (17 عاما) أصيب قبل نحو أسبوع في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله

الضفة.. وفاة فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي فادي حمد الله النعسان (17 عاما) أصيب قبل نحو أسبوع في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله

رام الله/ الأناضول

توفي فتى فلسطيني، السبت، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام قرية المغير، شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قبل نحو أسبوع.

فيما قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إن الفتى كان لاعبا في نادي المغير ومنتخب الناشئين بفرع الوسط.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن الفتى فادي حمد الله النعسان (17 عاما) توفي فجر السبت، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في القرية.

ووفق الوكالة، أصيب النعسان، بجروح خطيرة برصاصة متفجرة في الفخذ خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي القرية.

وأضافت أن قوات إسرائيلية ومستوطنين هاجموا، في 11 يوليو/ تموز الجاري، منزل عائلة فلسطينية في القرية، ما أسفر عن إصابة النعسان و3 فلسطينيين آخرين.

من جانبه، أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن النعسان، كان لاعبا في نادي المغير ومنتخب الناشئين بفرع الوسط.

وقال الاتحاد، في بيان، إن الفتى أصيب برصاصة في الفخذ خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي القرية، بالتزامن مع هجوم لمستوطنين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وأضاف أن الأطباء اضطروا إلى بتر ساقه، الخميس، قبل إعلان وفاته متأثرا بإصابته فجر السبت.

وشيع فلسطينيون جثمان النعسان في قرية المغير، بعد نقله من مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله إلى منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع، قبل مواراته الثرى في مقبرة القرية.

وأوضح الاتحاد أن وفاة النعسان، رفعت عدد الرياضيين الفلسطينيين الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 1013، بينهم 568 من أسرة كرة القدم.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل 1181 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألفا.