الضفة.. مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بمدينة رام الله

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

قتل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا، مساء الخميس، خلال اقتحام قرية بيتين وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر رسمية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل الأناضول، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغتها "باستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة (18 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية بيتين بمدينة رام الله، واحتجاز جثمانه".

وأفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية اقتحمت قرية بيتين قبل أن تواجه مقاومة من الفلسطينيين بإلقاء الحجارة، فيما أطلقت القوات الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

وأضافت المصادر أن المواجهات تسببت في اندلاع حريق بأرض زراعية وسط القرية، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.

ويتصاعد التوتر في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتتواصل عمليات الاقتحام والاعتقال في المدن والقرى الفلسطينية.

كما تشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات الحرق والتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.



ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن مقتل 1168 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الفلسطيني في 26 مايو/ أيار الماضي.

