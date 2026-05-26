الضفة.. مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بمخيم جنين

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

قتل فلسطيني، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان وصل الأناضول: "قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمتنا جثمان فلسطيني يبلغ من العمر 30 عاما من داخل مخيم جنين".

بدورها قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) برصاص الاحتلال في مخيم جنين، وطواقم الإسعاف نقلت جثمانه إلى مستشفى جنين الحكومي".

ولم تتضح على الفور ملابسات مقتل الفلسطيني أو هويته.​​​​​​​

وفي 21 يناير/كانون الثاني 2025 شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بمخيمات شمالي الضفة الغربية بدأها بمخيم جنين ثم امتدت إلى مخيمي طولكرم ونور شمس.

ومن ذلك الحين تحولت المخيمات الثلاث إلى أشبه بمدن أشباح، بلا سكان، هدمت مئات المنازل وشق الجيش الإسرائيلي طرقا على حساب الأحياء السكنية.

وعادة ما يدخل عدد من أهالي مخيم جنين إلى منازلهم لتفقدها، أو للحصول على بعض مقتنياتهم.

ويترافق ذلك مع تصعيد متواصل من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشمل اقتحامات واعتقالات وقتلا وتخريبا للممتلكات.

وأسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، منذ ذلك الحين، عن مقتل 1162 فلسطينيا وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.​​​​​​​

