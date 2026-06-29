الضفة.. مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في البيرة وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن الطفل أمير أحمد جواد جابر أصيب برصاصتين في الرأس والصدر خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي منطقة أم الشرايط وسط الضفة..

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

قُتل طفل فلسطيني، الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام حي أم الشرايط في مدينة البيرة، الملاصقة لرام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "الطفل أمير أحمد جواد جابر (15 عاماً) استشهد إثر إصابته برصاصتين أطلقهما جنود الاحتلال، إحداهما في الرأس والأخرى في الصدر، خلال اقتحامهم حي أم الشرايط بمدينة البيرة".

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت، في وقت سابق الاثنين، أن طواقمها تعاملت مع إصابة حرجة جداً لطفل برصاص حي في الرأس خلال الاقتحام، حيث أجرت له عمليات إنعاش القلب والرئتين، قبل نقله إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

وأضافت أن الطواقم الطبية واصلت عمليات الإنعاش أثناء نقل الطفل، نظراً لخطورة حالته الصحية.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية بشأن ملابسات إطلاق النار أو طبيعة الاقتحام، كما لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.

وتشهد مدن الضفة الغربية، بما فيها رام الله والبيرة، اقتحامات متكررة ينفذها الجيش الإسرائيلي، تتخللها مواجهات واعتقالات وإصابات، في ظل تصاعد التوتر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك التاريخ، أسفرت الأحداث في الضفة الغربية عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.