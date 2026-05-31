الضفة.. مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة الرام إثر إصابته بعيار ناري في منطقة الفخذ ما أدى إلى إصابة الشريان الرئيسي ونزيف حاد، حسب محافظة القدس..

قتل شاب فلسطيني، الأحد، جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بمقتل الشاب عماد هارون حمدان اشتية (27 عاما)، متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي قرب بلدة الرام.

من جهتها، قالت محافظة القدس، في بيان، وصل الأناضول، إن الشاب "عماد اشتية" من بلدة سالم شرق نابلس (شمال)، أُصيب بعيار ناري في منطقة الفخذ، ما أدى إلى إصابة الشريان الرئيسي ونزيف حاد، قبل الإعلان عن مقتله.

وكانت المحافظة قد أعلنت في بيان سابق إصابة الشاب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال محاولته اجتياز الجدار الفاصل، ومحاولته الوصول لمكان عمله في إسرائيل.

وتمنع إسرائيل آلاف العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية من الوصول لأماكن عملهم في القدس وإسرائيل منذ اندلاع حرب الإبادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتتعمد القوات الإسرائيلية إطلاق الرصاص الحي وإصابة العمال خلال محاولتهم اجتياز الجدار الفاصل أو الحواجز الإسرائيلية في سبيل الوصول لأماكن عملهم.

وتشهد الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تتحول مرارا إلى نقاط انطلاق لهجمات تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي من قبل الجيش والمستوطنين، عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو/ أيار الجاري.