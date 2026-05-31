الضفة.. مستوطن إسرائيلي يدهس طفلة فلسطينية في طريقها للمدرسة نقلت الطفلة إلى المستشفى وفق ما ذكرته مصادر محلية للأناضول..

نابلس/ الأناضول

أصيبت طفلة فلسطينية، صباح الأحد، جراء دهسها من قبل مستوطن إسرائيلي أثناء توجهها للمدرسة بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن مستوطنا دهس الطفلة يمامة عبد الله، الطالبة في الصف الحادي عشر (16 عاما)، أثناء توجهها لمدرستها في بلدة اللبن الشرقية بمحافظة نابلس.

وذكرت المصادر، أن الطالبة من أهالي قرية عمورية، وكانت في طريقها لمدرستها في بلدة اللبن الشرقية المجاورة، قبل أن يدهسها المستوطن بسيارته على الشارع الرئيسي في اللبن، ونقلت للعلاج بمستشفى بمدينة رام الله (وسط).

ويتعرض الفلسطينيون لاعتداءات يشنها مستوطنون إسرائيليون على الطرق الخارجية بالضفة الغربية، من ضمنها حوادث الدهس المتعمدة.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، خلال أبريل/ نيسان الماضي، 540 اعتداءً نفذه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وشملت تلك الاعتداءات، العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت الزراعية.

وتشهد الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، لا سيما في المناطق الريفية والبادية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي تتحول مرارا إلى نقاط انطلاق لهجمات تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي من قبل الجيش والمستوطنين، عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو/ أيار الجاري.