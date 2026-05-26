الضفة.. مستوطنون يقتلعون 70 شجرة معمرة في بلدة ترمسعيا

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول

اقتلع مستوطنون إسرائيليون، الثلاثاء، 70 شجرة زيتون ولوز معمرة في بلدة ترمسعيا وسط الضفة الغربية المحتلة، ضمن اعتداءات متواصلة تستهدف أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقالت منظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة في بيان، إن "المستوطنين الإسرائيليين اقتلعوا 70 شجرة زيتون ولوز في محيط منزل تعود ملكيته لعائلة أبو عواد في بلدة ترمسعيا"، مشيرة إلى أن أعمارها تتجاوز 60 عامًا.

وأضافت أن عائلة أبو عواد تتعرض لهجمات متكررة من المستوطنين في البلدة (شمال شرقي مدينة رام الله)، معتبرة أن هذه الاعتداءات "تنذر بأعمال توسعة استيطانية على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين”.

وتتواصل اعتداءات المستوطنين في مناطق عدة بالضفة الغربية، خاصة الأغوار ومسافر يطا جنوبي الخليل، وضد التجمعات البدوية والرعاة، تشمل سرقة المواشي والاعتداء على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى المراعي.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) تنفيذ 1637 اعتداء إسرائيليا خلال أبريل/ نيسان الماضي.

ويترافق ذلك مع تصعيد متواصل من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشمل اقتحامات واعتقالات وقتلا وتخريبا للممتلكات.

وأسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، منذ ذلك الحين، عن مقتل 1162 فلسطينيا وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

