الضفة.. مستوطنون يعترضون عضو كونغرس أمريكي ويحتجزونه لأكثر من ساعة

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

قال عضو الكونغرس الأمريكي رو خانا، السبت، إن مستوطنين إسرائيليين مسلحين اعترضوا طريقه واحتجزوه ومرافقيه لأكثر من ساعة خلال زيارته للضفة الغربية قبل يومين، حيث وجهوا إليهم إساءات لفظية وألحقوا أضرارا بمركبتهم.

جاء ذلك وفق ما نقلته "القناة 12" العبرية الخاصة عن رو خانا، المعروف بانتقاده للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية.

ومتحدثا عن تفاصيل الاعتداء الذي جرى خلال زيارة للضفة الخميس الماضي، للاطلاع على صورة حقيقية لتداعيات الاحتلال الإسرائيلي على حياة البشر، قال رو خانا، إنه "احتُجز لأكثر من ساعة في منطقة الخليل" جنوبي الضفة الغربية، بعدما اعترض مستوطنون طريقه ومنعوه من مواصلة جولته.

وأشار إلى تعرضه ومرافقيه "لاعتداءات لفظية"، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية لم تتدخل بالشكل الكافي لمنع الاعتداءات.

وأضاف: "كانوا يحملون أسلحة أمريكية، واحتجزوني وألحقوا أضرارا بسيارتي".

وبحسب "القناة 12"، كان المستوطنون مسلحين ببنادق من طراز "إم 4" أمريكية الصنع، ووجهوا الشتائم إلى رو خانا، وركلوا إطارات مركبته.

من جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته فرقت المستوطنين وسمحت للمركبات بمواصلة طريقها، حسب "القناة 12".

ورو خانا، عضو ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، ويُعد من الأصوات التقدمية البارزة داخل الكونغرس، كما عُرف بانتقاده سياسات إسرائيل الاستيطانية والتوسعية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قاد رو خانا، إلى جانب السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش، تحركا شارك فيه 74 عضوا بالكونغرس، طالبوا خلاله الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف أقوى ضد مساعي إسرائيل لضم الضفة الغربية.

كما يُطرح اسم رو خانا، ضمن المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2028، فيما قال في أبريل/ نيسان الماضي إنه سيدرس خوض السباق بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.

وفي تطور آخر اليوم السبت، أفادت الشرطة الإسرائيلية، وفق القناة ذاتها، بأن مستوطنين اعتدوا على فريق صحفي تابع لشبكة "سي إن إن" الأمريكية في قرية سنجل شمال مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أن المستوطنين حاصروا مركبة الفريق الصحفي وألحقوا أضرارا بها، بينها ثقب إطاراتها.

وقالت الشرطة إن قواتها وصلت إلى المكان وأوقفت 4 مستوطنين مشتبه بهم، وعثرت بحوزتهم على سكين وهراوة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ووفق تقرير نصف سنوي صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون 3 آلاف و488 اعتداء خلال النصف الأول من عام 2026، شملت مهاجمة تجمعات فلسطينية وإحراق منازل ومركبات وإطلاق النار على فلسطينيين والاستيلاء على أراض وإقامة بؤر استيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 29 يونيو/ حزيران الماضي، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة عن مقتل 1179 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني.