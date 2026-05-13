الضفة.. مستوطنون يسرقون أغناما وآليات زراعية شمالي رام الله

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

سرق مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء، أغناما وجرارات زراعية ومركبات تعود لفلسطينيين في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وفق مصادر محلية.

وقال شهود عيان للأناضول، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أطراف بلدة سنجل واعتدت على ممتلكات الفلسطينيين، قبل أن تستولي على قطيع من الأغنام وجرارات زراعية ومركبات.

وأضافوا أن قوات الجيش الإسرائيلي وفرت الحماية للمستوطنين خلال تنفيذ الاعتداءات، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من التصدي لهم وأطلقت قنابل الغاز والصوت نحوهم.



يأتي ذلك وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والتي تشمل مهاجمة قرى فلسطينية وإحراق ممتلكات والاعتداء على مزارعين والاستيلاء على الأراضي، وسط اتهامات فلسطينية للجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية للمستوطنين.

وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع الاعتداءات المتزايدة للمستوطنين.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين مقتل 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.