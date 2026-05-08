الضفة.. مستوطنون يحرقون مركبة ويخطون شعارات عنصرية شمال شرق رام الله على جدران منازل في قرية أبو فلاح، بحسب مصادر محلية..

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول



أحرق مستوطنون مركبة فلسطينية، الجمعة، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران منازل شمال شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن مستوطنين اقتحموا أطراف قرية أبو فلاح، وأضرموا النار في مركبة تعود لأحد الفلسطينيين، قبل أن يخطّوا شعارات عنصرية على جدران عدد من المنازل، ثم انسحبوا من المكان.

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين في قرى وبلدات الضفة الغربية، بما في ذلك إحراق ممتلكات فلسطينية والاعتداء على المواطنين، بحماية الجيش الإسرائيلي، وفق فلسطينيين.

وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.