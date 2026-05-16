الضفة.. مستوطنون يحرقون غرفة زراعية شرقي رام الله

رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

أحرق مستوطنون إسرائيليون، السبت، غرفة زراعية يملكها فلسطيني شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانها.

وذكر تلفزيون فلسطين الرسمي، أن مستوطنين "أحرقوا غرفة زراعية في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله".

وأضاف أن مستوطنين "اقتحموا أطراف البلدة، وأحرقوا غرفة تعود للمواطن فتحي خالد شلبي، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانها".

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) نفذ المستوطنون 540 اعتداء بالضفة خلال أبريل/ نيسان الماضي.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها حملات دهم واعتقال، بالتزامن مع تصاعد التوتر منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ أكتوبر 2023، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين مقتل 1162 فلسطينيا، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.