الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون "قبر يوسف" بحماية الجيش

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، فجر الأربعاء، مقام "قبر يوسف" شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحماية قوة كبيرة من الجيش.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن عشرات المستوطنين وصلوا إلى الموقع، برفقة قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي، لأداء طقوس دينية.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية انتشرت في محيط المقام وأغلقت عدة طرق في المنطقة، قبل أن تبدأ بالانسحاب قرابة الساعة 7:30 صباحا (ت.غ +3).

وفي السياق، أعلنت مديرية التربية والتعليم في نابلس تأخير دوام المدارس حتى الساعة 8:30 صباحا، بسبب الاقتحام والإجراءات العسكرية المرافقة له.

ويقع "قبر يوسف" في الطرف الشرقي من مدينة نابلس، الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، ويعد من أكثر النقاط توترا في الضفة الغربية.

ويدّعي يهود منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967 أن الموقع مقام ديني مقدس، ويعتقدون أن رفات النبي يوسف بن يعقوب دفنت فيه، فيما ينفي علماء آثار ذلك، مؤكدين أن الموقع لا يتجاوز عمره بضعة قرون، ويرجح أنه ضريح لشيخ مسلم يدعى يوسف دويكات.



ورغم خضوع الموقع إداريا للسلطة الفلسطينية، فإنه يشهد بشكل شبه أسبوعي اقتحامات لمستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي، غالبا خلال ساعات الليل.