رام الله/عوض الرجوب/الأناضول



أصيب فلسطيني، مساء الأحد، واعتقل اثنان، فيما احتجزت 4 سيدات، في اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون جنوب وشمالي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن فلسطينيا أصيب برضوض وجروح خلال هجوم للمستوطنين على الفلسطينيين في بلدة "إذنا" غرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين اثنين في ذات المكان، وذلك بعد هجوم شنه مستوطنون على السكان الفلسطينيين.

وغرب مدينة بيت لحم، قالت "وفا" إن نحو 40 مستوطنا تجمعوا في منطقة الجسر شرق قرية الجبعة "واعتدوا على أراضي المواطنين وخربوها".

أما شمالي الضفة، فقالت منظمة "البيدر" الحقوقية، إن مستوطنين يحتجزون أربع سيدات فلسطينيات جنوب نابلس.

وأضافت في بيان أن "مستوطنين برفقة جنود الاحتلال أوقفوا مركبة فلسطينية واحتجزوا أربع سيدات قرب قرية الساوية جنوب نابلس".

ولم يفرج عن السيدات حتى الساعة الثامنة بتوقيت فلسطين (17:30 ت.غ)، وفق مصدر في المنظمة للأناضول.

وجنوب نابلس أيضا، ذكرت "وفا" أن مستوطنين هاجموا عددا من المواطنين والمزارعين في قرية زيتا جماعين، جنوب غرب نابلس أثناء عملهم في أراضيهم، دون أن تشير لوقوع إصابات.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 87 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري.

ومنذ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 1182 فلسطينيا وأصيب آلاف في الضفة الغربية، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

