الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون مسجدين شمال رام الله

رام الله/قيس أبو سمرة/ الأناضول

أحرق مستوطنون إسرائيليون متطرفون، فجر الأربعاء، أجزاء من مسجدين في قريتي جلجليا ومزارع النوباني شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وخطوا شعارات باللغة العبرية على جدرانهما.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن مجموعة من المستوطنين هاجمت قرية جلجليا، وأضرمت النار في مسجدها، ما أدى إلى احتراق مصلى النساء وإلحاق أضرار بالواجهات الخارجية للمسجد.

وأضافت المصادر أن المستوطنين خطوا شعارات باللغة العبرية على جدران المسجد قبل انسحابهم من المكان.

وفي اعتداء آخر، هاجم مستوطنون إسرائيليون قرية مزارع النوباني شمال رام الله وأضرموا النار في مسجد بالقرية، ما تسبب بأضرار مادية فيه، كما خطوا شعارات باللغة العبرية على جدرانه.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة، التي تستهدف الممتلكات الخاصة ودور العبادة والأراضي الزراعية.

وكانت قرية جلجليا، قد تعرضت خلال شهر مايو/أيار الماضي لهجوم من مستوطنين سرقوا خلاله قطيعا من الأغنام، وفق مصادر محلية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين وممتلكاتهم، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.​​​​​​​