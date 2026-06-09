الهجوم استهدف منزلا في قرية برقة شمال غربي نابلس، فيما جرى اعتقال فلسطيني أثناء محاولته منع مستوطنين من رعي أغنامهم بأرضه جنوبي الخليل، وفقا لمصادر محلية ووكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"..

الضفة.. جيش إسرائيل يعتقل فلسطينيًا ومستوطنون يهاجمون منزلاً الهجوم استهدف منزلا في قرية برقة شمال غربي نابلس، فيما جرى اعتقال فلسطيني أثناء محاولته منع مستوطنين من رعي أغنامهم بأرضه جنوبي الخليل، وفقا لمصادر محلية ووكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"..

حسني نديم/ الأناضول:



اعتقل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، فلسطينياً في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما هاجم مستوطنون إسرائيليون منزلاً فلسطينياً في قرية برقة شمال غرب نابلس شمالي الضفة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عن الناشط أسامة مخامرة أنّ "القوات الإسرائيلية اعتقلت المواطن جهاد أحمد مخامرة أثناء محاولته منع مستوطنين من رعي أغنامهم في أراضٍ زراعية محيطة بمنزله في مسافر يطا".

وأضافت أن مستوطنين اعتدوا أيضا على موظفين وطاقم تابع لجمعية الشبان المسيحية خلال جولة ميدانية كانوا ينفذونها في منطقة واد الرخيم جنوب يطا، بهدف الاطلاع على أوضاع السكان ومعاناتهم في المنطقة.

وفي محافظة نابلس شمالي الضفة، أفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول، بأن مستوطنين هاجموا منزل المواطن عبد السلام صلاح على أطراف قرية برقة، ورشقوا المنزل بالحجارة.

وأضافت المصادر أن الهجوم جرى بحماية من القوات الإسرائيلية التي كانت موجودة في محيط المنطقة.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين وممتلكاتهم، إلى جانب هجمات تطال الأراضي الزراعية تشمل الحرق والتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.



ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.