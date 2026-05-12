الضفة.. جيش إسرائيل يعتقل فلسطينيين اثنين ويخطر بالاستيلاء على منزل الاقتحامات شملت جنين وقلقيلية والقدس والخليل، وفق إعلام حكومي فلسطيني..

رام الله/عوض الرجوب /الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، فلسطينيين اثنين خلال اقتحامات متفرقة في الضفة الغربية، كما أخطر بالاستيلاء على منزل فلسطيني غرب مدينة جنين شمالي الضفة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن قوة إسرائيلية اعتقلت طفلا خلال اقتحامها مدينة قلقيلية شمالي الضفة، دون الكشف عن مصيره.

فيما ذكرت إذاعة صوت فلسطين (حكومية)، أن الجيش اعتقل شابا خلال اقتحام بلدة حزما شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأضافت الإذاعة أن الجيش نصب حاجزا عسكريا على طريق يبرود ـ سلواد شرقي رام الله وسط الضفة، فيما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت بلدة سعير شمال الخليل جنوب الضفة، دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي جنين شمالي الضفة، قالت "وفا" إن الجيش سلم الفلسطيني بلال خليل جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة، إخطارا بالاستيلاء على منزله لـ"أغراض عسكرية"، وفق القرار الذي وصل صاحب المنزل.

وأضافت أن الجرافات الإسرائيلية تواصل تجريف أراضٍ في البلدة بهدف شق طرق استيطانية.

وفي أريحا شرقي الضفة، قالت الوكالة إن قوات إسرائيلية ومستوطِنين وضعوا مكعبات إسمنتية على شارع حيوي جنوب غرب المدينة.

وأضافت أن "قوات الاحتلال ومستعمرين من البؤرة الاستعمارية المقامة على جبال الديوك التحتا غربي أريحا، نصبوا المكعبات بشارع مفرق واد القلط ومخيم عقبة جبر، جنوب غرب مدينة أريحا".

وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين مقتل 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.