الضفة.. جيش إسرائيل يصيب رضيعا فلسطينيا ومستوطنون يحرقون محاصيل

حسني نديم/ الأناضول

أُصيب 4 فلسطينيين، بينهم رضيع، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي واعتداءات مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن 3 فلسطينيين أصيبوا جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار على مركبة جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة، أن رضيعا يبلغ من العمر 7 أشهر من بين المصابين، ووصفت حالته بـ"الحرجة".

وفي السياق ذاته، قالت مصادر محلية للأناضول إن الشاب محمد سليم البدن، أصيب إثر اعتداء مستوطنين عليه على الطريق بين قريتي الرشايدة وكيسان، بمحافظة بيت لحم، جنوبي الضفة.

وأضافت المصادر أن المستوطنين هاجموا الشاب وانهالوا عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته بجروح ورضوض مختلفة.

كما أقدم مستوطنون على إحراق محاصيل زراعية تعود للفلسطيني أحمد المغربي السمامرة، في منطقة دير شمس بمحافظة الخليل، بحسب مصدر محلي للأناضول.

وأشار المصدر، إلى أن هذه الحادثة هي الثانية خلال يومين في المنطقة ذاتها، بعد محاولة مماثلة استهدفت أراضي زراعية، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين والأراضي الزراعية جنوبي الضفة الغربية.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين وأراضيهم، تشمل إطلاق النار والضرب والحرق والتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وتأتي هذه الاعتداءات في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة، إذ أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية على قائمة الأطراف المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، المعروفة بـ"القائمة السوداء"، لأول مرة في تقريره السنوي الصادر في يونيو/ حزيران 2024.

وفي يونيو/ حزيران 2025، فرضت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية اتهامهما بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما فرض الاتحاد الأوروبي، في مايو/ أيار 2026، عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وجهات استيطانية، بسبب انتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة.

وتقول منظمات حقوقية فلسطينية ودولية إن تصاعد عنف المستوطنين يجري في ظل مناخ من الإفلات من العقاب، وخطاب تحريضي من مسؤولين إسرائيليين بارزين، بينهم وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات رسمية.