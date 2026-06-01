في أعقاب اقتحام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للموقع الأثري جنوب بيت لحم وتصاعد المخاوف من مخططات استيطانية تستهدفه..

الضفة.. تحرك فلسطيني لحماية "برك سليمان" من مخططات الضم والاستيطان في أعقاب اقتحام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للموقع الأثري جنوب بيت لحم وتصاعد المخاوف من مخططات استيطانية تستهدفه..

بيت لحم/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

شكل فلسطينيون، الاثنين، لجنة لمواجهة مخططات إسرائيلية تستهدف منطقة برك سليمان السياحية جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، بعد اقتحامها مؤخرا من قبل الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ومستوطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في قصر المؤتمرات بمدينة بيت لحم، في ظل تصاعد المخاوف الفلسطينية من مخططات إسرائيلية تستهدف المنطقة الأثرية والسياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس.

وأوصى المشاركون بتعزيز الوجود الشعبي في المنطقة عبر تنظيم الأنشطة السياحية وإحياء المناسبات الوطنية، إلى جانب إعداد خطة تنموية لدعم المزارعين واستصلاح الأراضي، وتفعيل المسارات القانونية والدبلوماسية والإعلامية لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية.

وقال محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا إن الاجتماع "يأتي في ظل هجمة استعمارية منظمة تستهدف منطقة برك سليمان بهدف توسيع حدود مستعمرة (مستوطنة) أفرات المقامة على أراض فلسطينية جنوب المدينة.

وأضاف أن المخططات الإسرائيلية تهدد الواقع الجغرافي والحياتي لمحافظة بيت لحم، داعيا إلى برنامج عمل متعدد المستويات لمواجهتها.

بدوره، أكد وزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك أهمية حماية المواقع التاريخية والأثرية في المنطقة، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية للحفاظ عليها.

وتضم اللجنة ممثلين عن محافظة بيت لحم، ووزارات الخارجية، والأوقاف، والسياحة والآثار، والحكم المحلي، إضافة إلى الدفاع المدني، وبلديتي بيت لحم والخضر، والمجلس القروي في أرطاس، والغرفة التجارية في بيت لحم، وممثلين عن منطقة برك سليمان، ومدير التربية والتعليم في بيت لحم لميس الزير، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من اقتحام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش منطقة برك سليمان برفقة مستوطنين ومسؤولين إسرائيليين، في خطوة أثارت انتقادات فلسطينية واسعة.

واعتبرت جهات رسمية فلسطينية الخطوة جزءا من مساع إسرائيلية لفرض السيطرة على الموقع وربطه بالمشاريع الاستيطانية المحيطة.

وكان سموتريتش قد صرح بأن استمرار وجود الموقع تحت إدارة فلسطينية "غير مقبول"، متعهداً بالعمل على تغيير ذلك.

وتعد برك سليمان من أبرز المواقع التاريخية والسياحية في محافظة بيت لحم، ويعود تاريخها إلى عصور قديمة.

ويقول الفلسطينيون إن المنطقة تتعرض منذ سنوات لمحاولات إسرائيلية متواصلة للسيطرة عليها وتغيير طابعها التاريخي والجغرافي ضمن سياسة توسيع الاستيطان في جنوب الضفة الغربية.

ويضم الموقع 3 خزانات مائية أثرية كانت تستخدم لتجميع المياه ونقلها إلى القدس عبر قنوات تاريخية، كما تشكل متنفسا طبيعيا ومقصدا للزوار من مختلف مناطق الضفة الغربية.

