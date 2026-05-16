الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بمخيم جنين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إن طواقمها نقلت شابا من داخل مخيم جنين إلى المستشفى مصابا بالرصاص في الفخذ وهو "بلا تنفس أو نبض"

رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

قتل الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، فلسطينيا بإطلاق النار عليه في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن "الشاب نور الدين كمال حسن فياض (34 عاما)، استشهد برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين".

وقبيل إعلان وزارة الصحة، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت الشاب من داخل مخيم جنين إلى المستشفى مصابا بالرصاص في الفخذ وهو "بلا تنفس أو نبض".

بينما قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن فياض من "سكان واد برقين (غرب جنين)، وحاول دخول مخيم جنين، قبل أن يطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاهه، ما أدى لاستشهاده، تزامنا مع إطلاق قنابل الإنارة في سماء المخيم".

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان على مدينة جنين ومخيمها منذ 21 يناير/ كانون الثاني 2025 إلى 65 قتيلا، وفق الوكالة، بينما يرتفع عدد ضحايا التصعيد الإسرائيلي في الضفة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 1162 قتيلا.

وفي 21 يناير 2025 بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بمخيمات شمالي الضفة الغربية بدأها بمخيم جنين ثم امتدت إلى مخيمي طولكرم ونور شمس.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في الاقتحامات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، ما أسفر إضافة إلى القتلى عن إصابة نحو 12 ألفا و245 فلسطينيا، واعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.