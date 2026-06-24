الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا خلال اقتحام بلدة اليامون

جنين، القدس/ قيس أبو سمرة وزين خليل/ الأناضول

قتل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، شابا فلسطينيا خلال اقتحام بلدة اليامون شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة الواقعة غربي مدينة جنين، مدعومة بتعزيزات عسكرية، وحاصرت منزلا فلسطينيا، وسط سماع دوي إطلاق كثيف للرصاص الحي في المنطقة.

من جانبه، قال موقع "والا" الإخباري العبري إن جنودا من وحدة "دوفدفان" التابعة للجيش الإسرائيلي قتلوا فلسطينيا خلال ما وصفه بـ"نشاط عملياتي" في بلدة اليامون.

وزعم الموقع أن الفلسطيني "شكل خطرا على قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تعمل في المنطقة"، دون أن يوضح طبيعة هذا الخطر أو ملابسات مقتله.

بدورها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بـ"استشهاد الشاب محمد ناظم عزات زايد (29 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة اليامون، وقد جرى احتجاز جثمانه".

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات وعمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة، تتخللها اعتقالات ومداهمات للمنازل واشتباكات مع فلسطينيين.

يأتي ذلك في ظل استمرار اقتحامات الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما الأراضي الزراعية القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وسط توتر ميداني متواصل.

وأسفر هذا التصعيد من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عن مقتل 1173 فلسطينياً وإصابة 12 ألفاً و666 واعتقال نحو 23 ألفاً بينهم نساء وأطفال وأسرى محررون، إضافة إلى تهجير 33 ألف فلسطيني، وفقاً لمعطيات رسمية فلسطينية.