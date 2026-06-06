الأم أصيبت في صدرها بذات الرصاصة التي قتلت رضيعها، وفق مراسل الأناضول، والجيش الإسرائيلي يقر بالواقعة..

الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتل رضيعا فلسطينيا ويصيب والديه الأم أصيبت في صدرها بذات الرصاصة التي قتلت رضيعها، وفق مراسل الأناضول، والجيش الإسرائيلي يقر بالواقعة..

حسني نديم / الأناضول



قتل رضيع فلسطيني وأصيب والداه، الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة تل رميدة جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الرضيع سام فهد أبو هيكل (7 شهور) قتل مساء الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية.

وأضافت الوزارة، أن الرضيع أبو هيكل أصيب وأمه وأبوه برصاص القوات الإسرائيلية التي فتحت النار على مركبتهم في منطقة تل الرميدة جنوب مدينة الخليل.

وقال مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان ومصادر محلية، إن الرضيع أصيب بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى عالية قبل إعلان وفاته لاحقا.

وأضاف أن إصابة والدي الرضيع وصفتا بالمتوسطة، حيث أصيب الوالد في يده والزوجة في صدرها بذات الرصاصة التي قتلت طفلها.

وأقر الجيش الإسرائيلي في بيان بالواقعة، مدعيا أن قواته شعرت بأن "مركبة كانت تتسارع باتجاههم"، فرد أحد الجنود بإطلاق عدة طلقات نحوها.

واعترف بأن الضحايا لم يكونوا متورطين في الحادث، زاعما أنه يجري التحقيق في ملابساته.

ويتصاعد التوتر في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتتواصل عمليات الاقتحام والاعتقال في المدن والقرى الفلسطينية.

كما تشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الأراضي الزراعية الفلسطينية، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لاسيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن مقتل 1168 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.