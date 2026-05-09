الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس ويعتقل 3 فلسطينيين

رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

اقتحم الجيش الإسرائيلي، السبت، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، واعتقل 3 فلسطينيين بينهم أسيران سابقان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن القوات الإسرائيلية اقتحمت نابلس عبر حاجزي حوارة جنوبا و"17" شمالا، وتمركزت في محيط البلدة القديمة، خاصة في شوارع الفاطمية وفلسطين وغرناطة.

وأضافت أن الجيش اعتقل الأسيرين السابقين طارق جابر وضياء أبو ضهير من البلدة القديمة، إلى جانب عماد المسيمي بعد دهم منزله في مخيم العين غرب المدينة.

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية أجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من الفلسطينيين خلال الاقتحام.

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تصعيدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 1155 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.