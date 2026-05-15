الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويمنع المصلين من إتمام الجمعة

حسني نديم / الأناضول

اقتحم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مسجدا بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ومنع المصلين من إتمام صلاة الجمعة.

وأفاد شهود لمراسل الأناضول بأن الجنود الإسرائيليين اقتحموا "مسجد بيت الشيخ" في خربة طانا التابعة لبلدة بيت فوريك شرقي نابلس، أثناء تأدية المواطنين الصلاة.

وأضاف الشهود أن "الجيش منع الفلسطينيين من استكمال الصلاة وأخرجوهم من المسجد".

وأظهر فيديو جرى تداوله على منصات التواصل، دخول جندي مدجج بالسلاح إلى قلب المسجد وقيامه بدفع الإمام والمصلين ومقاطعتهم أثناء تلاوة القرآن، في محاولة لإجبارهم على قطع الصلاة وإخلاء المكان.

وتتعرض "خربة طانا" لاستهداف مستمر من قبل السلطات الإسرائيلية والمستوطنين، ضمن المساعي لتهجير سكانها علما أنها تضم بيوتا أثرية وكهوفا يستخدمها الفلسطينيون منذ عقود للسكن وتربية المواشي.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها مداهمات واعتقالات، بالتزامن مع تصاعد التوتر منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ أكتوبر 2023، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين مقتل 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.