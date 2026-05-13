الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة عقابا ويعتقل 11 فلسطينيا

طوباس / قيس أبو سمرة / الأناضول

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بلدة عقابا شمال محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، ونفذت حملة دهم واعتقالات شملت 11 فلسطينيا.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية، ودهمت منازل فلسطينيين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت أن الجيش اعتقل 11 فلسطينيا حتى الساعة 12:33 تغ، فيما يواصل تنفيذ عمليات دهم وتفتيش وتحقيق ميداني داخل البلدة حتى ساعة نشر الخبر.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية حولت منزل المواطن هاني فايز غنام إلى "مركز تحقيق ميداني"، حيث خضع عدد من الفلسطينيين للاستجواب بعد احتجازهم داخله.

وتشهد بلدة عقابا انتشارا مكثفا لقوات الجيش الإسرائيلي، وسط استمرار عمليات التفتيش والدهم للمنازل.

يأتي ذلك بعد ساعات من تنفيذ الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عملية مشابهة في بلدة "دورا" جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية، اعتقل خلالها فلسطينيا واحتجز عشرات آخرين وأخضعهم لتحقيق ميداني داخل منازل حُولت إلى مراكز توقيف واستجواب مؤقتة.

وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة مقتل 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.